Ufficiale: a luglio non ci sarà il Lucca Summer Festival

Gli effetti della pandemia continuano a farsi sentire. Nonostante la buona volontà e la voglia di lasciarsi alle spalle il brutto periodo, inevitabilmente la stagione dei concerti sarà di quelle monche. E' ora giunta la conferma ufficiale che l’edizione 2021 del Lucca Summer Festival, in un primo tempo, prevista per il prossimo mese di luglio non potrà avere luogo.

Ad annunciarlo è direttamente l'account Facebook della storica manifestazione toscana, come potete prendere visione qui sotto. Dei sette appuntamenti annunciati, Nick Mason, Ben Harper e Brunori Sas hanno spostato al prossimo anno il loro live a Lucca, Celine Dion sarà invece in cartellone nel 2023. Per quanto riguarda John Legend, Paolo Conte e Liam Gallagher l'organizzazione del festival è al lavoro per trovare una data in cui recuperare i concerti e conta, entro la fine di questo mese, di avere degli aggiornamenti al riguardo.

Gli organizzatori del Lucca Summer Festival stanno valutando l’ipotesi di proporre un cartellone per il prossimo mese di settembre sotto gli spalti delle Mura della città toscana.

Questo progetto presenta alcune criticità legate soprattutto al numero degli spettatori che potranno assistere ai live, che dovrebbero essere una decina, al proposito si sono ipotizzati alcuni nomi, tra questi quelli di Claudio Baglioni, Zucchero e Antonello Venditti. Mimmo D'Alessandro, organizzatore della manifestazione, vorrebbe avere il permesso di poter staccare almeno 6.000 biglietti, in uno spazio laddove, per il concerto dei Rolling Stones nel 2017, presenziarono ben 56.000 persone.

Rimane da attendere il via libera da parte degli enti preposti a valutare la fattibilità dei concerti in sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid sugli assembramenti e sul distanziamento sociale. Una volta ottenuto il placet, la macchina organizzativa potrà procedere.