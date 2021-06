Paul Stanley sui Kiss: "E' la storia di un'amicizia tra due persone"

Paul Stanley è stato ospite al talk show della CBS 'The Talk' per parlare del nuovo documentario sulla storia della band americana "Biography: KISStory".



Il chitarrista dei Kiss, come riportato da Blabbermouth, ha dichiarato: "Penso che questo documentario ci umanizzi per davvero, in particolare me e Gene (Simmons, il bassista e cantante del gruppo, ndr), perché la storia dei Kiss è davvero la storia di un'amicizia tra due persone.

Ci siamo incontrati quando vivevamo in casa. Eravamo dei giovani adolescenti con una grande ambizione. E questa è davvero la nostra storia. C'eravamo all'inizio e ci siamo per chiudere. Faremo un tour di addio e lo faremo più grande che mai. E' fantastico.".



Alla domanda su come i Kiss siano riusciti a tornare a galla dopo aver quasi toccato il fondo, Paul Stanley ha spiegato: "Guarda, credo fermamente che quando qualcuno sta annegando, devi cercare di salvarlo. Ma quando questi iniziano a tirarti giù con loro devi scioglierti. Scopri sempre quanto per te ha significato una cosa da quanto sei disposto a lottare per riportarla indietro o per conservarla. Quindi era pura determinazione. Nel nostro viaggio abbiamo preso qualche svolta sbagliata? Sì, ma alla fine siamo sempre tornati sulla retta via. E devo solo fare i complimenti a tutti i nostri fan che ci sono stati accanto. Probabilmente alcuni di loro se ne sono andati scoraggiati a un certo punto, ma nel tempo li abbiamo riconquistati."

Il tour dell'addio dei Kiss contempla una data anche in Italia che originariamente era prevista il 13 luglio 2020, poi è stata posticipata al 12 luglio 2021 e infine riprogrammata per l’11 luglio 2022 sempre all'Arena di Verona.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo concerto. Per avere maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, clicca qui.