Ben Harper: annullati i due concerti solisti del luglio 2021

I due concerti 'speciali' solisti di Ben Harper previsti questa estate in Italia, il 15 luglio a Palmanova, in provincia di Udine, e il 16 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia sono stati annullati.

Queste le parole usate nel comunicato ufficiale del promoter Barley Arts: "Siamo davvero spiacenti di annunciare che Ben Harper ha preso la sofferta decisione di annullare il suo tour europeo da solista nell’estate 2021, comprese le due tappe previste a Palmanova il 15 luglio e a Perugia il giorno seguente."

Il musicista californiano ha espresso tutto il proprio rammarico per non potersi esibire nell'estate 2021 dichiarando: "A causa degli attuali problemi riguardanti salute e sicurezza dovuti alla pandemia in corso, abbiamo preso la decisione impegnativa ma necessaria di annullare il nostro tour europeo previsto per quest’estate 2021. Torneremo in tour alla prima e più sicura opportunità. Ai nostri fan in Europa vanno il nostro amore e la nostra riconoscenza. Ben"

Per informazioni sui rimborsi dei biglietti per lo show di Palmanova è possibile consultare il sito www.azalea.it.

Come annunciato poco più di un mese fa, rimangono in essere le cinque tappe del tour di Ben Harper & The Innocent Criminals previste per il prossimo anno. Questo il calendario: 3 agosto 2022 – Cesena, acieloaperto; 4 agosto 2022 – Pescara, Pescara Jazz & Songs (Teatro Gabriele D’Annunzio); 6 agosto 2022 – Taormina (ME), Teatro Antico; 9 agosto 2022 – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni; 11 agosto 2022 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto.