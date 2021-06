FEM, martedì 22 giugno il webinar 'A&R, l'evoluzione della figura del direttore artistico nelle edizioni musicali'

Avrà luogo il prossimo martedì, 22 giugno, alle ore 17, il nuovo webinar organizzato da FEM - Federazione Editori Musicali per il ciclo "Save the Music": l'evento online, i cui dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale a questo indirizzo, e che potrà essere seguito in diretta sulla piattaforma Zoom collegandosi a questo link, sarà incentrato sul tema "A&R, l'evoluzione della figura del direttore artistico nelle edizioni musicali", e tratterà della ricerca dei talenti, dello sviluppo della carriera degli artisti e del sostegno alle relative carriere.