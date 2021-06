Damon Albarn firma un nuovo contratto con la Transgressive Records per il suo secondo album

Damon Albarn ha firmato un nuovo contratto con la Transgressive Records, prima di pubblicare il suo atteso secondo album da solista. Il frontman dei Blur ha firmato un accordo mondiale con l'etichetta, che ha successivamente confermato la sinergia: sarà il seguito di "Everyday Robots" del 2014. "Damon ha recentemente dato gli ultimi ritocchi al suo tanto atteso secondo album da solista, i cui dettagli saranno presto pubblicati", ha scritto Transgressive sui canali social media. L'etichetta indipendente, fondata da Tim Dellow e Toby L nel 2004, vanta anche artisti del calibro di Arlo Parks, Alvvays, Foals e Johnny Flynn nel suo attuale elenco di artisti.

Il co-fondatore di Trasgressive, Toby L, ha dichiarato: “Abbiamo avuto il grande piacere di collaborare con Damon nel corso degli anni attraverso l'incredibile progetto Africa Express, che ha coinvolto molti artisti di talento. La sua vorace passione per la musica e l'esplorazione non conosce limiti e sfida ripetutamente le convenzioni o le categorizzazioni, pur rimanendo sempre assolutamente invitante e inebriante. Il suo ultimo lavoro solista è tra i migliori della sua carriera. Non potremmo davvero essere più onorati di dare il benvenuto a Damon e al suo fenomenale team di Eleven Management nella famiglia Transgressive, con l'obiettivo costante di aprire nuovi orizzonti e sovvertire le aspettative in un modo che solo lui può fare".