Fabrizio De André: "L'Indiano" compie 40 anni. La storia di "Franziska"

FRANZISKA

Musica e parole di Fabrizio De André e Massimo Bubola



Giù le mani dalla donna del brigante: è questa la storia di Franziska, raccontata a De André da uno dei suoi carcerieri e adattata su un sinuoso ritmo di calipso, che intriga tanto Bubola. "I miei guardiani" racconta Fabrizio a "l’Espresso", "mi parlavano dei vari Mesina come degli eroi, l’equivalente di Billy the Kid. Franziska è la donna di un bandito che si è dato alla macchia, tanto che viene chiamato 'marinaio di foresta'. Questa donna vive nel terrore, tra difficoltà sentimentali e umane impossibili, ai balli nessuno la può stringere, per strada nessuno può avvicinarla e parlarle".

Il destino è la doppia solitudine: quella di Franziska “stanca di ballare / con un uomo che non ride e non la può baciare” e quella del Graziano Mesina di turno, il leggendario bandito a cui Giangiacomo Feltrinelli nel 1968 voleva affidare un esercito per trasformare la Sardegna in una “Cuba del Mediterraneo”. Così il brigante se ne sta nascosto in qualche caverna “senza luna, senza stelle e senza fortuna” a pensare alla sua Franziska: “Questa notte dormirai col suo rosario stretto intorno al tuo fucile” mentre per la povera fanciulla c’è solo la speranza di imbattersi in qualche ignaro sventurato: “L’altro giorno un altro uomo le ha sorriso per la strada / era certo un forestiero che non sapeva quel che costava”.

Questo testo è tratto da "Tutto De André" di Federico Pistone, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.