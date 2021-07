Fabrizio De André: "L'Indiano" compie 40 anni. La storia di "Ave Maria"

AVE MARIA

Canto tradizionale sardo

adattamento di Albino Puddu e Mark Harris

parole di Bonaventura Licheri

adattamento di Fabrizio De André e Massimo Bubola

"Questo è il mio porto, il mio punto d’arrivo. Qui voglio vivere, diventare vecchio". Per il genovese De André la Sardegna rappresenta il luogo dell’anima, anche se il suo desiderio si avvera per metà. In Gallura mette radici, ma vecchio non diventerà mai, muore prima di arrivare a sessant’anni. Riesce perfino a perdonare i carcerieri del sequestro, promuove e difende la dignità dell’Isola e si iscrive al Sardinna e Libertate, che riunisce i gruppi indipendentisti sardi. "Questa è una popolazione molto sana" dice, "perché ha rispetto per i vecchi e i bambini e per il suo passato". Così va a riscoprire una laude devozionale introdotta dai Gesuiti in Sardegna. Diventa l’"Ave Maria" sarda e, per renderla più comprensibile e popolare per i locali, il poeta settecentesco Bonaventura Licheri la traduce in sardo come "Deus ti salvet Maria".

Per una sorta di deferenza mistica, Fabrizio lascia l’interpretazione all’arrangiatore Mark Harris che, da americano del New England sposato con una donna di Oristano, compie il “miracolo” di cantare in sardo stretto, con voce solenne e quasi gridata nell’invocazione, mentre De André lo segue con il suo controcanto di bassi impossibili: “Deus, Deus ti salve Maria / chi, chi ses de grazia piena / de grazia ses sa ivena / ei sa currente” (“Dio, Dio ti salvi Maria / che, che sei piena di grazia / di grazia sei la vena / e la corrente”). Un passaggio spirituale in versione new age, con i profumi di mirto e di incenso che si avvertono distintamente.

Questo testo è tratto da "Tutto De André" di Federico Pistone, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.