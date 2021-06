Warner Music, più di 100 milioni di dollari per i master di David Guetta

Più di 100 milioni di dollari - ma meno di 150: queste, secondo indiscrezioni di stampa trapelate negli USA, sarebbe la cifra che il Warner Music Group avrebbe speso per assicurarsi il catalogo di David Guetta, il popolarissimo dj e produttore francese di “Play Hard” e “Hey Mama”: l’accordo siglato dalla major guidata a Stephen Cooper non solo vede passare di mano le proprietà dei master di tutte le opere passate dell’artista parigino, ma anche quelle future. La star della consolle e il gruppo discografico con sede a New York erano già stati legati da un contratto di licenza esclusivo stretto con il gruppo Parlophone, a sua volta acquisito sempre da WMG nel 2013.