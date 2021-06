Garbage: Shirley Manson elogia Billie Eilish per aver dato voce alle “ragazze ribelli”

A margine di un’intervista concessa al New Musical Express per l’uscita del nuovo album dei Garbage, "No Gods No Masters", pubblicato lo scorso 11 giugno, Shirley Manson ha elogiato Billie Eilish per aver ridato voce alle “ragazze ribelli”.

Nel corso della chiacchierata la cantante della formazione statunitense di Madison, Wisconsin, ha parlato dei giovani artisti contemporanei che hanno attirato la sua attenzione e ha condiviso il suo pensiero sulla voce di “Bad guy”. “Per diverso tempo è sembrato che le ragazze ribelli venissero soffocate. Non venivano dati loro spazio e attenzione”, ha detto la frontwoman dei Garbage. Ha aggiunto:

"Penso che dobbiamo ringraziare Billie Eilish per l’improvviso interesse - ancora una volta - per le ragazze tristi, le ragazze dark e le ragazze che sono fuori dagli schemi del panorama pop. Questo, per me, è emozionante perché questa è la musica che amo”.

“Non sono interessata alle canzoni d'amore. Mi annoiano a morte”, ha poi detto Shirley Manson: “Mi piace quando Billy NoMates si spinge verso il limite. Mi piace quando Little Simz si racconta in faccia a tutti. Mi piace quando questi artisti osano, si mettono in discussione e presentano un potente lato di sé al pubblico”.

Recentemente la cantante dei Garbage, durante un’intervista rilasciata rilasciata al Telegraph, ha criticato il music business definendolo “un nido assoluto di abuso di potere e violenza sessuale”.