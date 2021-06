I Black Crowes hanno scritto 20 nuove canzoni

Dopo essersi riconciliati e aver annunciato la reunion del novembre 2019 dopo anni di incomprensione tra loro, i fratelli Robinson hanno già pianificato di registrare un nuovo album dei Black Crowes. Ospite del programma radiofonico "Trunk Nation With Eddie Trunk” di SiriusXM, il frontman della band di Atlanta Chris Robinson ha confermato che lui e il fratello Rich hanno scritto circa 20 nuove canzoni che potrebbero confluire nella prossima prova sulla lunga distanza del gruppo.

“È curioso, perché io e Rich, per tutto quello che abbiamo passato, l’unico momento in cui siamo sempre stati più uniti è quando facciamo musica”, ha dichiarato il 54enne artista statunitense, come riportato da Blabbermouth. Ha aggiunto: “Abbiamo litigato sul palco, abbiamo discusso nel backstage, abbiamo litigato in un ristorante italiano a Berlino, ma quando scriviamo è sempre stato il nostro momento migliore”.

"È stato fantastico arrivare dove io e Rich siamo oggi", ha poi spiegato Chris Robinson: "E siamo a un punto fantastico come fratelli, come compagni in questa band e come partner di scrittura”. E ancora:

“Abbiamo scritto circa 20 nuove canzoni dei Black Crowes, il che è stato davvero fantastico”.

Lo scorso mese di marzo, ai microfoni di 'At Home and Social' di AXS-TV Chris aveva fatto sapere che l’obiettivo suo e del fratello Rich era quello di “superare questa pandemia e tornare dove possiamo fare la cosa che amiamo. Mi manca andare a vedere musica tanto quanto mi manca suonarla”, e di andare in tour per celebrare come si conviene il trentesimo anniversario del loro album d'esordio "Shake Your Money Maker", uscito nel febbraio 1990. Il maggiore dei Robinson aveva inoltre spiegato: "Abbiamo scritto un sacco di nuove canzoni e arriveremo a fare un disco, ma non abbiamo fretta di farlo. Vogliamo metterci in viaggio. Vogliamo fare questo tour. Abbiamo messo insieme una band fantastica e vogliamo farlo”.