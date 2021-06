Beatles: "Get back" (il film di Peter Jackson) non andrà nelle sale

Ne abbiamo già scritto più volte (ad esempio qui): il regista Peter Jackson ha lavorato al rimontaggio del materiale filmato dai Beatles a Twickenham e nello studio della Apple nel gennaio del 1969, che già aveva generato il film "Let it be", e il frutto del suo lavoro sarebbe dovuto uscire lo scorso anno in forma di film per le sale. L'uscita fu poi rimandata causa pandemia, e ci si aspettava l'arrivo della pellicola nelle sale per quest'estate (negli USA) e per settembre (in Europa).



Oggi però il sito ufficiale dei Beatles informa che "'The Beatles Get Back', una serie originale di Disney+, debutterà in esclusiva in tre puntate di due ore ciascuna il 25, 26 e 27 novembre 2021".

L'annuncio, firmato The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd., spiega che giacché il materiale recuperato e restaurato in tre anni di lavoro da Jackson è quantitativamente e qualitativamente "enorme", esso sarà destinato a dare origine a tre episodi della durata di circa due ore l'una, che saranno appunto trasmessi da Disney+ nelle date sopra indicate.

Il libro connesso al film, "The Beatles: Get Back", sarà pubblicato il 12 ottobre, e conterà 240 pagine di testi, trascrizioni di conversazioni e "centinaia" di foto inedite.



Le prime reazioni della comunità dei fan dei Beatles sono ampiamente scandalizzate, perché l'idea di doversi abbonare al servizio Disney+ per poter vedere "Get Back" non va giù alla maggioranza (e personalmente sono del tutto concorde). Ci si augura solo che prima o poi "Get Back" esca anche in DVD. (FZ)