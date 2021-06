Concerti, Wrongonyou: annunciate le prime date del tour estivo

Attraverso un post condiviso sui suoi canali social, Wrongonyou ha comunicato le prime date estive del tour “Sono io live”, che nel corso dell’estate 2021 vedrà Marco Zitelli – questo il nome del cantautore laziale reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo con la canzone "Lezioni di volo” nella categoria ‘Nuove proposte’ - presentare dal vivo il suo ultimo album, “Sono io”.

La tournée prenderà il via il prossimo 17 luglio dal Castello di Santa Severa a Santa Marinella (Roma), per poi proseguire al Pecci Summer Live di Prato il 19 luglio. Successivamente Wrongonyou si esibirà a Piazza Roma di Monsampolo del Tronto (AP) il 24 agosto, a MAG Festival a Sona (VR) il 27 agosto e a Lo Quarter ad Alghero (SS) il 28 settembre.

I biglietti per i concerti del tour “Sono io live” sono disponibili da oggi sul sito www.vivoconcerti.com e da martedì 22 giugno alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati.

Come già comunicato, il prossimo mese di novembre avrà inizio il tour di Wrongonyou nei club italiani, con concerti in programma fino a dicembre.

"Questo è il post che aspettavo di fare da più di un anno. Finalmente si torna sul palco, cazzo! Ci vediamo in giro da questa estate belli miei", ha scritto in un post condiviso su Instagram - e riportato di seguito - il cantautore per annunciare la tournée estiva.