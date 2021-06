Hipgnosis, avviato un aumento di capitale da oltre 200 milioni di dollari

Hipgnosis Songs Fund ha annunciato il collocamento di nuove azioni per 210 milioni di dollari da impiegare per ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di cataloghi musicali: il termine dell’operazione è stato in prima istanza indicato per il prossimo 6 luglio, anche se la società guidata da Merck Mercuriadis ha fatto sapere di volersi riservare il diritto di prorogare o chiudere anticipatamente il procedimento.