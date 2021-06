Scena Unita: oltre 4 milioni in sostegno ai lavoratori dello spettacolo (e diverse frecciate alle istituzioni)

Quattro milioni e 780mila euro da destinare ai lavoratori dello spettacolo raccolti in sette mesi da 154 artisti italiani e oltre 100 aziende: questi, in estrema sintesi, i dati comunicati oggi in merito a Scena Unita, l’iniziativa presa da diverse star della canzone e dello spettacolo nazionali a favore delle maestranze del settore colpite dalla crisi generata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.