"Avete sentito tutte quelle storie di eccesso e di dissolutezza, i traguardi che ho raggiunto con la celebrità del rock'n'roll e la mia vita in una delle più grandi band del mondo. Questa, però, è la storia che non avete mai sentito": promette bene, la nuova biografia di Nikki Sixx, il bassista e membro fondatore dei Mötley Crüe. Si intitola "The first 21: how I became Nikki Sixx", uscirà il 19 ottobre e racconterà gli esordi del 62enne musicista, dal 1981 alle quattro corde della band di "Dr. Feelgood":

"È la storia personale di come un innocente ragazzo di campagna dell'Idaho con un sogno grande e un grosso desiderio, quello per la musica e per la fama, è diventato il famigerato Nikki Sixx. Qui dentro ci sono i miei primi 21 anni: spero che entusiasmino e ispirino i giovani a credere nei loro sogni più grandi".

Nikki Sixx ha raccontato la sua dipendenza dalle droghe in "The heroin diaries", mentre l'ascesa dei Mötley Crüe è stata raccontata nel libro "The dirt", poi diventato un biopic su Netflix nel 2019. I Mötley Crüe avrebbero dovuto esibirsi negli stadi americani l'anno scorso, ma la tournée - insieme ai Def Leppard - è stata posticipata a causa della pandemia: la recupereranno nel 2022.