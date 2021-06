Diana Ross immortale: dopo più di vent'anni esce un nuovo album

A 77 anni e dopo più di venti dall'uscita dell'ultimo album composto da soli brani inediti, Diana Ross torna in pista. La cantante, icona della black music americana, ex componente del gruppo vocale tutto al femminile delle Supremes (tra i progetti di maggiore successo della Motown e uno dei gruppi femminili ad aver venduto di più a livello globale nella storia del pop-rock), ha annunciato l'uscita di un nuovo disco, che arriva a distanza di quindici anni dal precedente "I love you". Si intitola "Thank you" e uscirà il 10 settembre.

Le lavorazioni dell'album - registrato nello studio casalingo della cantante - hanno visto Diana Ross collaborare, oltre che con Jimmy Napes, Tayla Parx e Spine Stent, anche da uno dei produttori di nuova generazione richiestissimi dalle star del pop e del rock di questi anni: Jack Antonoff, già al fianco di - tra le altre - Lorde, Taylor Swift e St. Vincent.

"Questa raccolta di canzoni è il mio regalo per voi - ha detto Diana Ross ai fan - quando ascoltate la mia voce, ascoltate il mio cuore". Subito un'anticipazione del disco: la canzone che dà il titolo al progetto intero, che potete ascoltare qui sotto.

Attiva dal 1958, Diana Ross ha venduto nel corso della sua carriera oltre 100 milioni di copie vendute a livello mondiale. Nelle Supremes fino al 1970, proprio quell'anno esordì con l'album "Diana Ross", contenente anche le sue reinterpretazioni di "You're all I need to get by" e "Ain't no mountain high enough", quest'ultima voltata al primo posto della classifica americana. Tra i suoi più grandi successi, "Upside down" (prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic) e il duetto con Lionel Richie su "Endless love".

Di seguito, copertina e tracklist di "Thank you":

"Thank You"

"If the World Just Danced"

"All Is Well"

"In Your Heart"

"Just In Case"

"The Answers Always Love"

"Let’s Do It"

"I Still Believe"

"Count On Me"

"Tomorrow"



"Beautiful Love"

"Time To Call"

"Come Together"