Il New York Times tesse le lodi dei Maneskin: "Possono conquistare il mondo?"

Il titolo è altisonante ed enfatico: "Hanno vinto l'Eurovision: possono conquistare il mondo?", si domanda Elisabetta Povoledo, corrispondente romana del New York Times. Il prestigioso quotidiano americano riflette sul successo della band capitanata da Damiano David, che dalla vittoria dello scorso 22 maggio all'Eurovision Song Contest di Rotterdam con "Zitti e buoni" sembra inarrestabile anche a livello internazionale. "Quando la rock band dei Maneskin ha vinto quest'anno l'Eurovision, era davvero poco conosciuta all'estero - scrive la Povoledo - poi la manifestazione ha fatto conoscere il gruppo a 180 milioni di spettatori e portato 'Zitti e buoni' tra le prime dieci canzoni più ascoltate a livello globale su Spotify: mai successo prima ad una band italiana".

E ancora: "Con circa 18 milioni di ascoltatori nell'ultimo mese, i Maneskin stanno facendo meglio di Foo Fighters e Kings of Leon sulla piattaforma". È vero: la band lanciata nel 2017 da "X Factor" conta attualmente 18,3 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma di streaming, contro i 13,5 di Dave Grohl e soci e i 12,1 del gruppo di "Sex on fire". Battuti - almeno per questo mese - anche gli U2 (17,4 milioni di ascoltatori mensili) e Metallica (17,2 milioni).

"Con la loro disinvoltura androgina attentamente curata ed elegante, accompagnata a tacchi alti, smalto nero e trucco intorno agli occhi, i Maneskin abbattono le barriere di genere e sottolineano l'importanza dell'auto-espressione", scrive infine il New York Times.

La band è sbarcata su TikTok e dopo aver raccolto oltre un milione di follower in pochi giorni ha annunciato una diretta sulla popolare piattaforma social cinese, trasmettendo un concerto da Berlino - sono attualmente lì per promozione - che ha visto Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio eseguire dal vivo alcuni brani, dall'immancabile "Zitti e buoni" alla prima hit "Chosen", passando per una cover di "Black skinhead" di Kanye West.