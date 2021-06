I Soundgarden riprendono “temporaneamente” il controllo dei social della band

La vicenda che vede contrapposti Vicky Cornell, vedova del compianto frontman dei Soundgarden Chris Cornell, scomparso nel 2017, e gli elementi superstiti del gruppo di “Superunknown” per il controllo degli account ufficiali sui social media e del sito web della band ha un nuovo risvolto.

Gli ex colleghi del compianto cantante di “Black hole sun” - Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shephard -e Vicky Karayiannis, infatti, hanno fatto sapere di aver raggiunto un accordo temporaneo per cui la gestione delle pagine social - tra cui quelle di Facebook e Instagram - e del sito web dei Soundgarden è ora affidata ai membri ancora in vita del gruppo un tempo guidato da Chris Cornell e non più alla vedova Cornell.

Lo scorso mese di marzo Thayil, Cameron e Shephard avevano accusato Vicky Cornell di averli privati delle password d’accesso delle pagine social e del sito dei Soundgarden, e insieme al manager Rit Venerus avevano presentato una richiesta presso una corte distrettuale di Washington D.C.. Ora, a distanza di qualche mese, le due parti hanno trovato un punto d’incontro.

In un messaggio condiviso oggi - 16 giugno - sulle pagine social della formazione di Seattle, e pubblicato come storia su Instagram anche da Vicky, si legge che i Soundgarden e Vicky Cornell “sono lieti di annunciare che, a partire dal 15 giugno 2021, hanno raggiunto un accordo temporaneo che trasferirà gli account dei social media e il sito web dei Soundgarden ai restanti membri della band, Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd e ai loro manager, Red Light Management”. E ancora:

"L'accordo segna un primo passo verso un dialogo aperto e salutare, e le parti desiderano che gli account dei social media celebrino i successi e la musica della band, pur continuando a onorare l'eredità di Chris”.

In una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, la vedova Cornell ha dichiarato: “Attraverso i nostri sforzi congiunti sui social media e il nostro accordo temporaneo, io e la mia famiglia, insieme ai membri superstiti dei Soundgarden, speriamo di celebrare Chris e la sua musica nel rispetto e amore reciproci”.