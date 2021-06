Foo Fighters: guarda i video del loro primo vero live dopo oltre un anno

In vista del primo concerto a piena capienza al Madison Square Garden di New York in programma il prossimo 20 giugno, che vedrà i Foo Fighters protagonisti della serata, ieri sera - 15 giugno - Dave Grohl e soci si sono esibiti al Canyon Club di Agoura Hills, in California, per il loro primo vero live dopo oltre un anno.

La band statunitense è andata in scena sul palco della venue californiana, con una piena capacità di 610 ingressi, di fronte a un pubblico di persone completamente vaccinate, e ha proposto una scaletta di 23 canzoni. Lo show - che, secondo quanto riportato da diverse testate, fra cui "Variety", è stato picchettato da alcuni manifestati che hanno protestato contro il regolamento per cui l’accesso al Canyon Club era consentito solo a chi aveva già ricevuto entrambe le dosi di vaccino, come anche previsto per il concerto newyorkese al Madison Square Garden - ha preso il via con l’esecuzione di “Times like these”. Durante il live i Foo Fighters hanno poi suonato alcune delle canzoni più note del loro repertorio, brani estratti dal loro ultimo album, “Medicine at midnight”, e la cover di "Somebody to love” dei Queen, interpretata vocalmente dal batterista Taylor Hawkins, che ha lasciato la postazione dietro i tamburi al frontman del gruppo. Stando a quanto indicato su setlist.fm, originariamente la scaletta del set di ieri sera avrebbe dovuto includere anche “Monkey wrench”, non eseguita però live da Dave Grohl e soci.

Ecco alcuni video realizzati dai partecipanti:

Questa, invece, la scaletta:

1. Times Like These

2. No Son Of Mine

3. The Pretender

4. Learn To Fly

5. Run

6. The Sky Is a Neighborhood

7. Shame Shame

8. Rope

9. My Hero

10. These Days

11.

Medicine At Midnight (live debut).

12. Walk

13. Somebody To Love (Queen cover)

14. All My Life

15. Arlandria

16. Cloudspotter

17. Breakout

18. Skin And Bones

19. This Is A Call

20. Aurora

21. Best Of You

Encore:

22. Making A Fire

23. Everlong