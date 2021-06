Bryan Ferry, escono in vinile i suoi primi sei album solisti

Il prossimo 30 luglio, il frontman dei Roxy Music Bryan Ferry, pubblicherà in ristampa in vinile, i suoi primi sei album da solista.



I suoi primi sei album solisti: "These Foolish Things" (1973), "Another Time, Another Place" (1974), "Let's Stick Together" (1976), "In Your Mind" (1977), "The Bride Stripped Bare" (1978) e "Boys And Girls" (1985) sono stati rimasterizzati dai nastri originali agli Abbey Road Studios da Frank Arkwright. Tutte e sei le versioni conterranno versioni migliorate dell'artwork originale supervisionate dallo stesso Bryan Ferry.



Lontano dai Roxy Music, la produzione solista di Ferry ha riguardato una vasta gamma di stili musicali, dai paesaggi sonori elettronici cinematografici alla ricreazione dei gruppi jazz di New Orleans e Weimar, fino alle canzoni d'amore.

E' stato considerato, sia un interprete classico che un musicista d'avanguardia.