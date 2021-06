Una drag queen polemizza con Fedez per il video di "Mille"

A neppure 48 ore dalla pubblicazione del video di "Mille", canzone interpretata dall'inedito trio composto da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, è divampata una polemica.

A dare fuoco alle polveri è stata, così riporta l'Adnkronos, Paola Penelope, una delle due drag queen ingaggiata per recitare nella clip. La Penelope, per mezzo del suo account Facebook, denuncia: ''Caro Fedez , come sai sono stata ingaggiata per girare il tuo video clip "Mille". Devo dirlo fuori dai denti: sono stati due giorni di lavoro da incubo! Credo tu debba sapere cosa è accaduto durante la tua assenza, così da decidere con chi lavorare in futuro."

Paola continua la sua lunga lettera spiegando i motivi per i quali fosse contenta di partecipare a questo progetto che poteva rivestire una certa importanza per il mondo LGBT che lei rappresenta. Dopo questa premessa procede con il raccontare lo svolgersi temporale dei fatti e i motivi per i quali questa esperienza non è stata delle più felici che l'hanno portata a raccontare pubblicamente quanto avvenuto.

Paola Penelope chiude la sua missiva diretta a Fedez con queste parole: "Spero che quanto accaduto sia per te, come lo è stato per me, fonte di esperienza. E che per le tue prossime produzioni scelga con maggiore attenzione i collaboratori da cui decidi di circondarti perché agire nel quotidiano vale più che l'esposizione mediatica."