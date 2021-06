Deezer, presentato un nuovo tool dedicato agli artisti

Il servizio di streaming audio francese Deezer ha lanciato Deezer For Creators, nuovo strumento digitale che permetterà ad artisti, discografici, editori e creativi in generale di migliorare le prestazioni e la diffusione dei contenuti presenti sulla piattaforma: il tool è già disponibile sotto forma di app sia per Android che per iOs. Gli utenti di Backstage o Analytics potranno accedere a Deezer For Creators utilizzando le medesime credenziali utilizzate per gli strumenti già attivati in precedenza.