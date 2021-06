Concerti, Belle & Sebastian in Italia nell'aprile 2022

La band scozzese dei Belle & Sebastian annunciano un concerto in Italia per il 12 aprile 2022 al Fabrique di Milano.

Sul palco della venue milanese presenteranno i brani della loro ultima uscita discografica di inediti, "Days of the Bagnold Summer" (leggi qui la recensione), che risale al settembre 2019. La loro ultima pubblicazione in assoluto è datata dicembre 2020 allorche fi pubblicato il doppio album dal vivo "What to Look for in Summer".

I biglietti saranno disponibili – al prezzo di 32 euro più i diritti di prevendita - in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.