Chi è Maisie Peters, talento firmato da Ed Sheeran

La ventunenne Maisie Peters ha firmato un contratto con la Gingerbread Man Records di Ed Sheeran e debutterà con l'album "You Signed Up For This" il prossimo 27 agosto. Prima dell'uscita dell'album la Maisie pubblicherà, il 2 luglio, il singolo "Psycho", scritto insieme a Sheeran e a Steve Mac.



In un comunicato la millennial di Brighton ha dichiarato: “Firmare per la Gingerbread è un sogno che si avvera.

Sono cresciuta ispirata e ammirando Ed, come molti altri tredicenni che hanno ascoltato per la prima volta "Lego House", quindi ora è incredibile e difficile credere che io possa chiamare amici, famiglia e mentori per la vita lui e l'intera squadra della Gingerbread. Sono molto entusiasta di annunciare "You Signed Up For This", è davvero il lavoro della mia (sebbene non lunghissima) vita e il mio successo del quale sono più orgogliosa; è forse il mio album preferito in assoluto e anche se posso essere di parte, spero davvero che vada per il mondo e possa diventare il preferito di molte altre persone. E' il mio mondo e non c'è niente che preferirei fare".

Alle parole di Maisie Ed Sheeran ha aggiunto: “Sono entusiasta di annunciare che ho firmato la meravigliosa Maisie Peters per la Gingerbread Man Records. È un'artista molto speciale che continua a spingere la sua narrazione in nuove direzioni. Abbiamo avuto insieme alcune ottime sedute di scrittura e lì ho capito che dovevo lavorare con lei. Non vedo l'ora che ascoltiate il suo album di debutto."La Peters ha trascorso gli ultimi tre anni affinando le sue capacità compositive lavorando a Londra, Los Angeles e Nashville alle canzoni di "You Signed Up For This" insieme a Ed Sheeran, Steve Mac, Fred, Johnny McDaid, Miranda Cooper e ai produttori Joe Rubel, Afterhrs, Rob Milton e Brad Ellis. Maisie Peters ha firmato per la Gingerbread, come già Jamie Lawson e Foy Vance prima di lei.

Di recente, la cantautrice britannica nata il 28 maggio del 2000, è diventata, a soli venti anni, uno dei musicisti più giovani a scrivere e curare una colonna sonora, per la seconda stagione della setrie di Apple TV+, 'Trying'. Scritta in soli due mesi lo scorso inverno, questo lavoro include duetti con Griff, James Bay e Bear's Den. Quest'estate Maisie si esibirà in alcuni dei più grandi festival del Regno Unito, tra questi: All Points East, Isle Of Wight, Boardmasters e Latitude.

La tracklist di "You Signed Up For This":

1. 'You Signed Up For This'

2. 'I’m Trying (Not Friends)'

3. 'John Hughes Movie'

4. 'Outdoor Pool'

5. 'Love Him I Don’t'

6. 'Psycho'

7. 'Boy'

8. 'Hollow'

9. 'Villain'

10. 'Brooklyn'

11. 'Elvis Song'

12. 'Talking To Strangers'

13. 'Volcano'

14. 'Tough Act'

I primi singoli pubblicati da Maisie Peters, "Place We Were Made" e "Birthday" risalgono al 2017. Dopo avere firmato per la Atlantic Records UK hanno fatto seguito, nel 2018, "Worst of You" e "Best I'll Ever Sing". Sempre nel 2018 è uscito il suo primo EP "Dressed Too Nice for a Jacket". Nel 2019, ha pubblicato altri due singoli, "Stay Young" e "Favourite Ex" e il secondo EP, "It's Your Bed Babe, It's Your Funeral". Nel 2020, la sua canzone "Smile" ha fatto parte della colonna sonora del film 'Birds of Prey'.