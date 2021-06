Shirley Manson: "Avessi il c***o sarei trattata diversamente"

La cantante dei Garbage Shirley Manson ha criticato senza mezzi termini il music business riconoscendolo come un'industria in cui il sessismo, la misoginia, lo sfruttamento e gli abusi sono all'ordine del giorno.



Le parole della Manson giungono durante una intervista rilasciata al Telegraph, nell'ambito della promozione del settimo album dei Garbage "No Gods No Masters" pubblicato la scorsa settimana. Dell'industria musicale dice ancora che è "un nido assoluto di abuso di potere e violenza sessuale".

"Se avessi il cazzo sarei trattata in modo diverso", dichiara senza giri di parole la cantante dei Garbage a Neil McCormick del Telegraph. Il mondo della musica, dice, è frequentato da "musicisti maschi, manager maschi, contabili maschi. Con chiunque ho a che fare, mi sento relegata in seconda posizione perché ho la vagina! Ne parlo da tutta la mia carriera".E, sul tema, aggiunge ancora: “Ho mantenuto la mia integrità. Se sarò l'unica in piedi in mezzo alla stanza a indicare lo stronzo nell'angolo, allora così sia. Sono abbastanza felice di ricoprire quel ruolo. Questo è un settore completamente non regolamentato, che legittima la vendita degli adolescenti. L'appetito insaziabile per la carne giovane è nauseante, ingaggiano ragazze di 13 anni e le spremono letteralmente fino all'età di 16 anni e poi pubblicano i loro dischi. I ragazzini non dovrebbero essere usati per far fare soldi alle grandi aziende”.Shirley Manson però è rincuorata dal coraggio che vede nelle artiste emergenti e attende il giorno della resa dei conti per il mondo della musica. "Io ero un'anomalia nella mia generazione. Sono stata descritta come una persona linguacciuta, presuntuosa, 'non starà zitta!'. E ora vedo che tutte le donne parlano e spingono per una società più egualitaria, anche quelle che fanno musica pop abbastanza piacevole. Per me questo è stimolante."