Musica e gaming, Ubisoft rilancia Rocksmith+

Ubisoft ha rispolverato il marchio Rocksmith+ per lanciare una nuova piattaforma di apprendimento online a sfondo musicale. Il titolo, in origine, fu lanciato nel 2011 come tentativo di rincorsa al più popolare “Guitar Hero” della concorrente Activision - con la possibilità, a differenza del competitor - di utilizzare una chitarra vera e non una periferica creata (e commercializzata) ad hoc.