Concerti e vaccini: l’Olanda allenta le restrizioni, i Foo Fighters vengono criticati

Le campagne di immunizzazione della popolazione varate dai governi dei diversi paesi continuano a tenere banco nel dibattito intorno alla ripresa delle attività dal vivo. Mentre, negli USA, un accordo con le autorità comunali di Chicago ha permesso al Lollapalooza di regalare biglietti per l’annuale edizione dei festival - in programma proprio nella Windy City a cavallo tra i prossimi luglio e agosto - a chi aderirà alla campagna vaccinale cittadina, nei Paesi Bassi si guarda al prossimo 30 giugno come possibile scadenza per il ritorno alla normalità.