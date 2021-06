Harry Styles in Italia: riprese di un film o vacanza a Venezia? Le foto

Secondo quanto riporta il Daily Mail - con tanto di servizio paparazzato - Harry Styles è in Italia. A Venezia, per la precisione, dove è stato fotografato, prima in motoscafo poi in approdo, con la sua borsa firmata, prontamente notata dalla testata inglese.

Vacanza o lavoro? L'ex-One Direction è attualmente impegnato nelle riprese di "My policeman": era stato avvistato a Brighton proprio per questo film distribuito da Amazon Studios e diretto da Michael Grandage e potrebbe prolungare il lavoro nella città lagunare, oppure staccare semplicemente (cosa più complessa, perché per via della cosiddetta variane Delta del Covid, per lo spostamento tra Italia e Regno unito ci sono regole più severe che con altri paesi).

"My policeman" è un film basato sull'omonimo romanzo del 2012 della scrittrice britannica Bethan Roberts che parla di un triangolo amoroso tra un uomo (Styles, appunto), sua moglie (Emma Corrin, vista nella serie "The Crown") e un amante del suo stesso sesso (Patrick, interpretato da David Dawson, visto in "Peaky blinders").

"Harry farà sesso sullo schermo e vogliono che tutto sembri il più reale possibile. Il piano è quello di girare dei giochi tra Harry e David, poi un'altra scena in cui Harry è nudo da solo. Non ci sarà molto spazio per l'immaginazione", ha detto la gola profonda. E ancora: "Harry è davvero entusiasta di questa sfida. Vuole sempre sfidare l'immagine che la gente si è fatta di lui".

Dopo "Dunkirk" di Christoper Nolan del 2017 Harry Styles ha lavorato al film "Don't worry darling", un thriller psicologico diretto da Olivia Wilde, mentre "My policeman" ha già attirato l'attenzione dei tabloid inglesi perché conterrebbe scene "gay molto realistiche". Aveva scritto il Sun: