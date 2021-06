Fondo di emergenza per i negozi di dischi: al via le domande

La Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha disposto le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di tutti gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di dischi in esercizi specializzati con codice ATECO 47.63: i requisiti necessari per presentare la richiesta di accesso ai sostegni sono avere sede legale in Italia, avere avuto, nel corso dell’esercizio 2019, ricavi derivanti da cessione di dischi pari ad almeno il 50% dei ricavi complessivamente dichiarati, essere iscritti all’apposito registro presso la Questura territorialmente competente ed essere in regola con i contributi previdenziali.