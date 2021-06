Moog, ex dipendente fa causa per discriminazione di genere. L’azienda: ‘Accuse false’

La testata locale Asheville Blade riferisce di una causa legale intentata nei confronti della Moog - la celebre casa produttrice, con quartier generale appunto ad Asheville, in Nord Carolina, dei popolarissimi synth sui quali sono state scritte pagine importantissime della storia del rock e della musica elettronica - da una ex dipendente, Hannah Green, che ha accusato la sua (ormai ex) azienda di condotte di discriminazione di genere nei suoi confronti - sfociate nei casi più gravi in minacce e in una vera e propria aggressione - chiedendo a titolo di risarcimento oltre un milione di dollari.