Triller si dà al live stream: al via il servizio in abbonamento

L’attenzione per il live stream, settore esploso durante la pandemia a causa delle restrizioni imposte agli spettacoli dal vivo ma destinato a durare anche dopo il termini dell’emergenza sanitaria, non poteva che portare i principali attori sul panorama del video digitale a diversificare le proprie attività per lanciarsi nel settore. Triller, piattaforma americana basata - come TikTok, della quale è il principale competitor - sui video brevi, ha lanciato un suo servizio in abbonamento dedicato al live stream: TrillerPass, questo il nome del canale, sarà fruibile a prezzo di 30 dollari al mese o 300 dollari l’anno.