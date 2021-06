Concerti e riaperture: il sottosegretario alla Salute Andrea Costa incontra Assomusica

Il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa ha incontrato ieri, lunedì 14 giugno, una rappresentanza di Assomusica, l’associazione di categoria dei promoter musicali italiani. Il confronto ha avuto per oggetto le esigenze del settore del live italiano in occasione delle riaperture seguite al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19: in particolare l’associazione guidata da Vincenzo Spera ha sottoposto a Costa il tema “delle capienze degli eventi” e ribandendo “l’assoluta necessità di avere meno deroghe e più certezze regolatorie su tutto il territorio nazionale”.