Si svolgeranno venerdì 18 giugno alle ore 17 a Rosà, in provincia di Vicenza, suo paese di origine, i funerali di Michele Merlo, il cantante - noto ai più per la sua partecipazione ad "Amici" nel 2017 - scomparso lo scorso 6 giugno all'Ospedale Maggiore di Bologna in seguito alle conseguenze di un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. I funerali si svolgeranno presso Villa Marchiorello, Località Ca' Minotto. La camera ardente sarà invece allestita mercoledì 16 giugno al Pantheon della Certosa di Bologna, dalle 9 alle 16. I consulenti della famiglia Merlo fanno sapere che eventuali iniziative benefiche in memoria del cantante saranno comunicate dai genitori stessi e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana contro le leucemie.





In seguito alla scomparsa del cantante e alle perplessità del padre, che ha fatto sapere sin da subito di essere intenzionato a voler fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita, l'Ausl di Bologna ha effettuato un "audit clinico organizzativo" per ricostruire cosa accaduto tra le prime visite ricevute da Merlo all'Ospedale di Vergato e il ricovero del giorno successivo al Maggiore, in condizioni disperate, con la leucemia che aveva già causato l'emorragia che si è poi rivelata fatale. Michele Merlo aveva 27 anni.