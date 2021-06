Spice Girls, un ep per festeggiare i 25 anni di "Wannabe"

In occasione della ricorrenza (l’8 luglio 1996) per i 25 anni "Wannabe" Emma, Geri, Victoria, Mel C, Mel B pubblicheranno un ep di quattro tracce con dentro la demo di "Wannabe", la radio edit, il remix di Junior Vasquez e il brano inedito "Feed Your Love". La nuova canzone è una ballata scritta con i co-autori della band Richard ‘Biff’ Stannard e Matt Rowe.

L’ep sarà disponibile per lo streaming dal 9 luglio e per l’acquisto fisico su vinile e cassetta il 23 luglio. "Wannabe", originariamente pubblicato il 9 luglio 1996, è diventato uno dei successi più famosi del gruppo femminile e da allora ha battuto numerosi record. È il settimo singolo di debutto più venduto di tutti i tempi, con oltre 1,3 milioni di cd singoli e vendite di download. .

Intanto Victoria Beckham si è finalmente riunita (virtualmente) con le Spice Girls per una buona causa. In occasione del Pride Month, infatti, la stilista ha lanciato una collezione di t-shirt arcobaleno i cui proventi andranno interamente all’Albert Kennedy Trust, un'associazione no-profit che supporta i giovani senzatetto LGBTQ+ nel Regno Unito. "Buon #PrideMonth da parte mia e delle Spice Girls! Quest'anno sono entusiasta di condividere con voi le Pride T-shirt! Per il terzo anno di seguito collaboriamo con Albert Kennedy Trust, quest'anno con le Wannabe T-shirt. Il 100% dei proventi andranno ad Akt, per proseguire il fantastico lavoro a sostegno dei giovani senzatetto LGBQT+", ha scritto la Beckham presentando le magliette su cui campeggia la scritta "Proud and Wannabe your lover".