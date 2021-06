Morgan ha annunciato "Morgangel"

Morgan ha annunciato sul suo profilo Instagram un nuovo progetto musicale, "Morgangel". Sarà un’opera interattiva, un’autobiografia sotto forma di serial musicale, come da lui stesso definita. "Io pubblicherò le canzoni, voi darete opinioni, consigli, visioni, comincerete ad entrare nella storia, che è la mia vita", ha spiegato. Si tratta di una raccolta di canzoni, ma che riguarderà anche una parte della vita del cantautore, in particolare quella legata al rapporto con la ex Angelica Schiatti, che lo accusa di stalking e diffamazione.

Morgan lo aveva già citato qualche mese fa quando aveva parlato dei suoi futuri progetti, legandolo a un concept triplo album. Il musicista ha dato ai follower le istruzioni per partecipare in maniera attiva alla scrittura: "Costruiamo assieme la trama di Morgangel", affidando ai fan undici "traiettorie" che rispondano alla domanda: "Perché lei non vuole parlarmi?". Si parte da "Ha paura, ma allora di cosa?", si passa attraverso "Vuole consciamente eliminarmi", "Sta rispettando un accordo o un patto che ha fatto", "Sente che se mi rivede rischia di ricadere nel sentimento", fino ad "Angelica, come sostiene Asia, non esiste nella realtà, ma è un parto della mia fantasia di narratore, è un personaggio. E se lo fosse anche Asia?" Ha poi spiegato il mix di reale e narrazione che intende sviluppare: "Questo romanzo è scritto dalla realtà. Ma è scritto, non è la realtà. C’è un autore e sono io, ci sono dei personaggi, e stanno là fuori. Provate a pensare che se la storia è scritta dalle vicende umane, l’uomo impara dalla storia e dal racconto di essa, e vive".