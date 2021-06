Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti: è uscito il video di "Mille". GUARDA.

E' uscito videoclip ufficiale di “Mille”, il nuovo singolo di Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti. In questa canzone, prodotta da d.whale, il trio inedito e inaspettato collabora insieme per la prima volta. Il video, di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production, riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni ’60, in linea con la sonorità del singolo, tra bagni in piscina con le vistose cuffie colorate e i vestiti tipici del tempo, passerelle a bordo vasca e gossip dal parrucchiere. L’apparente tranquillità iniziale e la sensazione di relax trasmessa si tramuta gradualmente in una situazione di caos totale ma silenzioso, tanto che lo spettatore quasi non riesce a percepirlo, prima delle scene finali, confuso dalle espressioni statuarie dei protagonisti della clip, indifferenti a ciò che li circonda. Nel ritornello Orietta Berti canta “labbra rosso Coca-Cola”, assist alla nuova campagna di comunicazione della bibita.