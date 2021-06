IVA su prodotti audiovisivi e fonografici: presentata in parlamento una proposta di riduzione transitoria

Una coalizione di rappresentanze composta da Aires (Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati), Ali (Associazione librai italiani), Ancra (Associazione nazionale commercianti radio televisione elettrodomestici dischi e affini), Asseprim (Federazione Nazionale che rappresenta le aziende e le Associazioni di Servizi Professionali per le Imprese), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e Univideo (Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online) ha presentato una proposta emendativa al Decreto Sostegni Bis per abbassare in via transitoria l’IVA sui prodotti audiovisivi e fonografici dal 22% al 10%: il provvedimento, recita una nota diffusa oggi, lunedì 14 giugno, mira a “supportare l’editoria audiovisiva e fonografica fortemente colpita dalla crisi pandemica”.