Cure, parla Robert Smith: "Il nuovo album? Forse sarà l'ultimo"

"L'età è un fattore reale", ha detto recentissimamente il chitarrista degli Aerosmith Brad Whitford, facendo sapere di avere seri dubbi sui futuri concerti della band di "I don't want to miss a thing", che potrebbe presto fermarsi. Discorso simile lo fa ora Robert Smith, il frontman di un'altra grande band della storia del rock, i Cure. Parlando del prossimo album in studio del gruppo, che pur non pubblicando un disco di inediti da tredici anni - l'ultimo resta "4:13 Dream" del 2008 - è rimasto comunque attivo.

In un'intervista al Sunday Times Robert Smith, 62 anni compiuti lo scorso 21 aprile, ha spiegato:

"La nuova roba dei Cure è davvero emozionante. Sono dieci anni di vita sintetizzati in due ore di materiale molto intenso. Non penso che faremo mai più una cosa del genere".

E dunque il prossimo album di inediti della band di "Boys don't cry" sarà il canto del cigno dei Cure? Probabile, stando alle parole di Robert Smith. Sul progetto il gruppo aveva già offerto alcune anticipazioni negli scorsi mesi: "È un disco pesante e oscuro. Un sottoprodotto dell'invecchiamento è che le persone intorno a te continuano a morire", aveva detto il chitarrista Reeves Gabrels al magazine Uncut.