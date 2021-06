Ed Sheeran festeggia i dieci anni di "The A Team"

Ed Sheeran ha ufficialmente confermato l'uscita del nuovo singolo "Bad Habits" per il 25 giugno e ha svelato la copertina del brano, sulla quale il cantautore britannico veste i panni di un vampiro.

Ha dichiarato: “Negli ultimi mesi ho lavorato in studio a questo brano e non vedo l’ora di farvi ascoltare "Bad Habits". Nella musica cerco sempre nuove direzioni per mettermi alla prova e spero che questo si capisca quando la ascolterete, è bello essere di nuovo qui”.

"Bad Habits" è la prima pubblicazione ufficiale dall’uscita dell'album "No.6 Collaborations Project" (leggi qui la recensione) del luglio 2019.

Nella giornata di oggi, domenica 13 giugno, Sheeran ha pubblicato sul proprio account Instagram un video per ricordare i dieci anni dall'uscita della canzone "The A Team", inclusa nel suo terzo album "+" (leggi qui la recensione). Il brano conquistò la terza posizione della classifica di vendita britannica nella settimana della sua pubblicazione.

Queste le parole che accompagnano la clip: "Questo fine settimana è il decimo anniversario dell'uscita ufficiale di "The A Team". Ho scritto "The A Team" nel 2009, quando avevo 18 anni. È stata la canzone che mi ha portato al mio primo contratto discografico e alla fine è diventata il mio primo singolo e mi ha imposto a livello globale. Guardando indietro, è fuori di testa come una canzone che ho scritto in un monolocale per studenti a Guildford nella mia adolescenza abbia viaggiato così lontano in tutto il mondo e abbia realizzato tutti i miei sogni."