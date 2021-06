Robert Fripp e Toyah: "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics censurata

Quando arriva la domenica, il pensiero corre immediatamente al chitarrista dei King Crimson Robert Fripp e alla di lui moglie, la cantante Toyah Willcox. La coppia, sempre accompagnata dal chitarrista mascherato (e parecchio tatuato) Sidney Jake, a questo giro si mette alla prova sulle note del classico degli Eurythmics "Sweet Dreams (Are Made of This)".

Quest'oggi, non sappiamo se dovuto al caldo, Toyah è più succintamente vestita del solito, tanto che si è reso necessario censurare il video pubblicato sul canale YouTube di Toyah pixelando il busto della 63enne cantante, invero piuttosto scoperto. Al suo fianco il fedele Robert, adeguatamente truccato con tanto di mini cresta sulla testa.

Quel che si può dire è che il Sunday Lunch dei coniugi Fripp regala ogni settimana buoni motivi per essere seguito, primi fra tutti l'ironia e l'autoironia delle performance. Per quanti non si fossero sintonizzati, sette giorni orsono, i due hanno riproposto "Sharp Dressed Man" degli ZZ Top, e la provocante Toyah si è esibita indossando un gilet bianco che teneva chiuso con le mani per non mostrare le proprie grazie alla camera, ma che si è generosamente aperto davanti allo sguardo compiaciuto del marito. Alla prossima!