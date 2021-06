Jeff Ament, esce l'album "I Should Be Outside"

Il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha annunciato l'uscita del suo quarto album, il prossimo 10 agosto. Il disco si chiamerà "I Should Be Outside" e segue l'EP "American Death Squad" pubblicato lo scorso anno.

Anche questo nuovo album, come già l'EP dell'anno scorso, è stato composto durante il periodo di lockdown che bloccò lo svolgersi del tour 2020 dei Pearl Jam già pianificato in ogni dettaglio. "Nei giorni successivi al rinvio del nostro tour, ho ritenuto necessario trovare uno sfogo per l'energia che avevamo creato entrando nel tour", ha detto il musicista in una dichiarazione all'epoca. "Svoltare era la parola d'ordine di marzo. Quindi, ogni mattina, mi ritiravo in studio con l'obiettivo di scrivere una canzone ogni giorno, non importa quanto di merda. I giorni in cui eravamo in isolamento e guardavamo le notizie della distruzione per gentile concessione del virus (e per l'inettitudine della nostra leadership o, come viene chiamato qui, lo squadrone della morte americano) nascevano sogni vividi e senso d'impotenza. Queste sono state alcune delle prime canzoni uscite. Crude e concise."

Per quanto riguarda i Pearl Jam, saranno impegnati in un paio di concerti negli Stati Uniti il prossimo mese di settembre. Il 18, ad Asbury Park, nel New Jersey, e il 26 all'Ohana Festival del compagno di band Eddie Vedder, a Dana Point, in California. La prossima estate la band di Seattle sarà in tour in Europa. La nostra penisola ospiterà un solo appuntamento, il 25 giugno 2022 , a Imola, vicino Bologna.