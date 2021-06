Asia, esce il cofanetto "The Reunion Albums: 2007 – 2012"

Il supergruppo britannico degli Asia si formò a Londra nel 1981. Quest'anno ricorre il 40esimo anniversario e la band lo celebra pubblicando un cofanetto di cinque CD intitolato "The Reunion Albums: 2007 – 2012".

Nel 2006, i quattro membri originali della band: John Wetton (voce solista/basso), Steve Howe (chitarra), Carl Palmer (batteria) e Geoff Downes (tastiere) , si riunì per celebrare quello che era allora il 25esimo anniversario con un tour mondiale. La reunion portò, nel 2007, alla pubblicazione dell'album dal vivo "Fantasia, Live in Tokyo". Quel riavvicinamento fruttò altri tre album: "Phoenix" (2008), "Omega" (2010) e "XXX" (2012).Di questi ultimi album Carl Palmer ha detto: "La chimica e l'energia che emerge quando noi quattro lavoriamo insieme, si riflettono nel nuovo materiale". Da parte sua, John Wetton si è meravigliato di quanto lontano fosse arrivata la band. "Il suono riflette la maturità collettiva di queste quattro persone che non sono solo desiderose di esplorare, ma anche abbastanza rilassate da crogiolarsi nella forza del materiale"."Fantasia, Live In Tokyo" contiene molti dei brani dei loro primi due album "Asia" (1982) e "Alpha" (1983) oltre a classici della storia musicale di ciascuno dei membri della band.