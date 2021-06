Concerti, Enrico Nigiotti: un tour in acustico per l'estate

In attesa del tour nei teatri di Enrico Nigiotti, che come annunciato dal cantautore toscano sui social è stato riprogrammato per il prossimo mese di novembre, la voce di “L'amore è” ha annunciato una serie di concerti acustici per l’estate 2021.

Da luglio l’artista livornese sarà, infatti, impegnato nella tournée battezzata “Notti di luna – chitarre e voce”, il cui nome riprende il titolo dell’ultimo singolo di Enrico Nigiotti, “Notti di luna”, durante la quale sarà accompagnato sul palco dal chitarrista Mattia Tedesco.

Annunciando il tour estivo attraverso un post pubblicato sui social ieri, 11 giugno, giorno del suo 34esimo compleanno, il cantautore ha fatto sapere: “Ci tenevo a dirvi che quest’estate ci sarò anch’io con qualche concerto, nell’attesa di tornare in teatro a Novembre. Ho deciso di preparare uno spettacolo acustico: chitarra e voce. È già qualche anno che mi dicono di farlo ed io ho sempre immaginato come potrebbe essere far ascoltare le mie canzoni così come sono nate… Intimo ed energico… Semplice e diretto”. Ha aggiunto: “Sarà un piccolo viaggio ma vi assicuro che sarà davvero bello esserci”.

Queste le prime date confermate:

24 luglio: BERGAMO – Lazzaretto

30 luglio: MORROVALLE (MC) – Arena San Francesco

13 agosto: CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini

I biglietti per la data di Bergamo sono disponibili su DICE, mentre quelli relativi ai concerti di Morrovalle e Castiglioncello sono disponibili su TicketOne.