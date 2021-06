Ieri sera i Kiss si sono esibiti live con il pubblico presente sotto al palco: video

Ieri sera, 11 giugno, i Kiss si sono esibiti in occasione del Tribeca Film Festival, la rassegna cinematografica in programma a New York fino al prossimo 20 giugno.

Dopo la proiezione del nuovo documentario sulla band di Gene Simmons e Paul Stanley, intitolato "Biography: KISStory" e che sarà trasmesso negli Stati Uniti dall’emittente televisiva americana A&E Network i prossimi 27 e 28 giugno (al momento non è ancora stata resa nota la data di uscita in Italia), la formazione statunitense ha dato il via al suo set live di cinque canzoni con il suo brano del 1976 “Detroit Rock City”, dall’album “Destroyer”, e ha poi suonato quattro suoi classici, "Shout It Out Loud", "War Machine”, "Heaven's On Fire" e "Rock And Roll All Nite".

“Non abbiamo il permesso per fare uno spettacolo lungo”, ha dichiarato Paul Stanley durante lo spettacolo, rivolgendosi al pubblico presente sotto al palco. Come riportato da Ultimate Classic Rock, il 69enne musicista, riferendosi al tour dei Kiss che prenderà il via il prossimo 18 agosto Oltreoceano e che farà poi tappa in Italia per il concerto all’Arena di Verona dell’11 luglio 2022, ha aggiunto: “È come un assaggio prima del grande pasto di agosto”.

Nonostante la brevità dello show, durante il set non sono mancati effetti scenografici e pirotecnici, tra cui fuochi d’artificio e lanciafiamme, come testimoniato dai video realizzati dai fan presenti alla serata e pubblicati in rete. Ecco alcune clip:

L’ultimo concerto portato in scena dai Kiss è stato il concerto di Capodanno che la band ha tenuto presso il complesso turistico Atlantis di Dubai, trasmesso in streaming e con alcuni fan che si sono potuti permettere di assistere allo spettacolo, seppur a distanza, affacciandosi alle finestre dell’hotel.