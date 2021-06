Elton John: esce oggi l’album inedito 'Regimental Sgt. Zippo' per il Record Store Day

Prende il via oggi, 12 giugno, l’edizione 2021 del Record Store Day, la manifestazione dedicata ai negozi di dischi indipendenti che quest’anno si celebra in due giornate differenti, oltre che nella giornata odierna anche il prossimo 17 luglio.

In occasione del primo "drop", la prima tornata di uscite, della quattordicesima edizione dell’iniziativa che quest’anno ha Noel Gallagher come ambassador, oggi vede la luce l’album inedito “Regimental Sgt. Zippo” di Elton John, che viene pubblicato in vinile in edizione limitata a 7.000 copie.

Il disco, registrato presso i Dick James Studios di Londra tra la fine del 1967 e la primavera del 1968 e realizzato in collaborazione con lo storico paroliere Bernie Taupin, contiene dodici tracce e non è mai stato pubblicato prima di oggi perché al tempo è stato accantonato a favore di “Empty Sky”, la prima prova sulla lunga distanza “ufficiale” del musicista di Pinner uscita nel 1969. Le canzoni di “Regimental Sgt. Zippo”, tranne una e anche se alcune solo in versione demo, sono state incluse nel cofanetto “Jewel”, uscito il 13 novembre 2020.

L’album, annunciato suoi social dalla voce di “Tiny Dancer” come “l’album di debutto che non ha mai visto la luce” e che “non è mai stato pubblicato per intero fino a ora”, include - tra le altre cose - l’inedito "You'll Be Sorry to See Me Go” e cinque canzoni che prima di oggi non è mai stato possibile ascoltare nelle loro versioni complete. La tracklist di “Regimental Sgt. Zippo”, infatti, comprende le versioni finali inedite di cinque brani, tra cui le tracce che nel box set “Jewel” erano presentate come demo: “When I Was Tealby Abbey”, “And the Clock Goes Round”, “Angel Tree” e “A Dandelion Dies in the Wind”.

In una recensione per il “Guardian", a proposito di “Regimental Sgt. Zippo” Dave Simpson ha scritto: “Questo debutto di Elton John del 1968 ‘da tempo perduto’ è stato accantonato a favore di ‘Empty Sky’ del 1969 e trova il giovane cantante e pianista più come un esploratore psichedelico che un’artista da classifica. Abbondano armonie alla Beatles, clavicembali e suoni simili a flauti, mentre alcuni dei testi di Bernie Taupin sono quasi ‘trippy’”.

Negli anni le canzoni di “Regimental Sgt. Zippo” sono circolate tra i fan sotto forma di bootleg e su YouTube, per esempio, è disponibile una playlist - riportata di seguito - che raccoglie le tracce incluse nel disco.

Ecco la tracklist e la copertina:

Side A

1. When I Was Tealby Abbey

2. And the Clock Goes Round

3. Sitting Doing Nothing

4. Turn to Me

5. Angel Tree

6. Regimental Sgt. Zippo

Side B

1. A Dandelion Dies in the Wind

2. You’ll Be Sorry to See Me Go

3. You’re My Woman (a.k.a. Nina)

4. Tartan Coloured Lady

5. Hourglass

6. Watching the Planes Go By