Classifiche, tutte le novità della settimana dell’11 giugno: nuovo record per Olivia Rodrigo in UK

Ieri, 11 giugno, Olivia Rodrigo è diventata la prima artista donna ad avere tre brani nelle prime cinque posizioni della classifica dei singoli più scaricati e ascoltati nel Regno Unito nella stessa settimana, grazie alle canzoni “Good 4 u” - stabile in vetta -, “Deja vu” (al quarto posto) e “Traitor” (al quinto posto). Si tratta di un nuovo record per la 18enne cantante di “Drivers license”, il cui album di debutto “Sour” occupa la seconda posizione della classifica britannica e della chart statunitense degli album più venduti: una settimana dopo la pubblicazione della sua prima prova sulla lunga distanza - arrivata sui mercati il 21 maggio - la musicista è diventata la più giovane artista ad avere contemporaneamente un singolo, “Good 4 u”, e un album al primo posto della classifica inglese dei singoli e dei dischi. In Italia debutta al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti “Untouchable” di Tony Effe. A seguire tutte le novità.