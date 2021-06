Musica e listini: il debutto in borsa di Believe. Poteva andare meglio.

Ha fatto in fretta, come promesso, e ora è già quotata all’Euronext di Parigi. E non è stata una partenza tutta rose e fiori. Al punto che il Financial Times, di fronte a un’azienda del comparto musicale che promette crescita solida e viene mortificata con un calo del 18% appena fuori dai blocchi dell’IPO, se l’è presa con la borsa parigina.