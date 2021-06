Perché Enya rifiutò la colonna sonora del film 'Titanic'

La colonna sonora del film 'Titanic', che venne curata dal compositore James Horner, ha molto contribuito al successo del lungometraggio diretto dal regista James Cameron nel 1997. Il kolossal hollywoodiano aveva i crismi del successo annunciato, tuttavia ci fu chi declinò l'invito a scrivere le musiche per il film.



La musica di 'Titanic' combinava elementi di musica celtica e della New Age in voga negli anni '90. Enya Patricia Brennan pareva essere la scelta quasi naturale per comporre la colonna sonora, le sue canzoni rispondevano perfettamente alle sonorità adatte alla pellicola e al tempo Enya era all'apice del successo.

Cameron la contattò ma la musicista irlandese passò la mano.



Parlando con la rivista Forbes Enya ha spiegato: "Mi era stata inviata una sceneggiatura e mentre giravano stavano effettivamente lavorando con della mia musica. James Cameron mi contattò e mi inviò la sceneggiatura, ma accadde che quando stavamo parlando della canzone finale, questa doveva essere una collaborazione ed era un qualcosa che io non avevo mai fatto. Ho sentito, riesco a scrivere la canzone, la canto. Ho sempre scritto le melodie, quindi lo trovai un po' strano e stavo lavorando a un album, quindi dissi solo che non l'avrei fatta se fosse stata una collaborazione".

Rimanendo entro le cose cinematografiche, qualche anno più tardi, nel 2001, Enya avrebbe scritto una canzone per un'altra popolare epopea del grande schermo, quella di Il Signore degli Anelli con "May It Be". “Ma poi con 'Il Signore degli Anelli', non ci fu una collaborazione con Howard Shore sulla canzone finale, scritta da me, Nicky Ryan e Roma Ryan. La sinergia non è qualcosa che ho davvero sentito di avere perso. Credo sia perché ho lavorato a stretto contatto con altre due persone, sento che abbiamo dato un senso per tutto il tempo in studio".Inutile dire che la colonna sonora di 'Titanic' si rivelò un enorme successo. Raggiunse la posizione numero uno della classifica statunitense, rimanendovi per sedici settimane. Nessun altro album sarebbe rimasto in cima alla classifica così a lungo fino a quando non giunse Adele con il suo "21" nel 2011, che vi rimase per ventiquattro settimane.La colonna sonora di 'Titanic' ebbe, negli Stati Uniti, maggiore successo di qualsiasi album di Enya. La ora 60enne musicista originaria del Donegal ha infatti raggiunto la Top Ten della chart con cinque album: "Amarantine" (2005), "Dark Sky Island" (2015), "The Memory of Trees" (1995), "And Winter Came..." (2008) e "A Day Without Rain" (2000), ma mai la prima posizione. Ma crediamo che a lei possa andare bene anche così.