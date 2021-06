Van Morrison attacca il ministro della salute nordirlandese

Ieri a Belfast Van Morrison ha definito il ministro della Sanità dell'Irlanda del Nord Robin Swann "molto pericoloso" durante un'invettiva anti-lockdown. Il 75enne musicista irlandese avrebbe dovuto esibirsi in quattro concerti all'Europa Hotel della città, ma i suoi show sono stati annullati all'ultimo minuto.



Le attuali normative per combattere il coronavirus in Irlanda del Nord non permettono infatti musica dal vivo in alcuni luoghi.

L'Europa Hotel pareva avere i requisiti in regola per lo spettacolo, ma l'ufficio esecutivo ne ha infine consigliato l'annullamento. Van Morrison, le cui posizioni sulle restrizioni prese dal governo per limitare il diffondersi della pandemia sono da sempre molto critiche, si è rivolto alla gente che avrebbe dovuto partecipare al primo concerto a una cena pre-show.



Riferendosi ai commenti di Swann secondo cui le canzoni anti-lockdown di Van Morrison sono "pericolose", il musicista ha commentato: "Beh, se non posso influenzare alcun cambiamento in questa situazione, non ho alcun potere o il mio potere è molto limitato per poter cambiare questa situazione. Robin Swann ha tutto il potere. Ce l'ha da oltre 15 mesi. Tutto ciò che voglio dire è che se non ho alcun potere, e il mio potere è estremamente limitato, se non del tutto, Robin Swann ha tutto il potere. Quindi direi che Robin Swann è molto pericoloso".



Ha quindi iniziato a cantare più volte il ritornello "Robin Swann è molto pericoloso", davanti a un pubblico plaudente. Van Morrison ha poi chiamato sul palco il deputato del Partito Unionista Democratico Ian Paisley per unirsi al canto. Swann è un membro dell'Ulster Unionist Party e il loro leader Doug Beattie non ha mancato di recapitare una risposta ai microfoni della BBC sulle dichiarazioni di Morrison. "Ho visto il video delle buffonate di Ian Paisley e Van Morrison sul palco dell'Europa Hotel di Belfast e sono assolutamente disgustato da ciò che ho visto. Dovrebbero vergognarsi di loro stessi. Due uomini adulti impegnati in un attacco molto personale al ministro della salute dell'Irlanda del Nord”. Beattie ha inoltre aggiunto che Swann ha "lavorato instancabilmente durante la pandemia di Covid-19 per salvare vite umane" e ha descritto l'attacco di Van Morrison come "spaventoso".



Negli ultimi mesi Van Morrison aveva protestato contro le restrizioni prese dal governo per limitare l'epidemia da coronavirus in diverse canzoni anti-lockdown, l'ultima di queste insieme a Eric Clapton. Ha definito "pseudo-scienza" i concerti socialmente distanziati, esortando altri musicisti e promoter a "parlare".