Brexit e concerti, cosa sta succedendo nel Regno Unito

In parole molto povere, una fotografia piuttosto lucida - e non partigiana, almeno politicamente - della situazione che si è venuta a creare nel Regno Unito del post-Brexit l’ha fatta qualche giorno fa Brad Whitford, chitarrista degli Aerosmith : esprimendo qualche perplessità sul futuro live del suo gruppo, l’artista - parlando del prossimo tour nel Vecchio Continente - ha definito la Brexit “un incubo” a causa delle maggiori difficoltà alle quali artisti e crew extra UE incontreranno per ottenere i visti lavorativi necessari.